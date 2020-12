Io, un Giudice Popolare al Maxiprocesso: la docufiction antimafia domani su Rai1 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Io, un Giudice Popolare al Maxiprocesso - Donatella Finocchiaro Il grande processo che si tenne in Sicilia nella metà degli anni ‘80, e soprattutto le conseguenze che ebbe sulla storia moderna italiana, sono stati indagati e raccontati spesso dal piccolo schermo, che ha dedicato molte fiction ai suoi protagonisti principali, i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. C’è però un’altra voce che Rai 1 vuole far ascoltare, ed è quella dei giudici popolari che furono coinvolti nel processo; civili che per un anno e mezzo hanno seguito le udienze, sacrificando il privato per una causa più grande, e che adesso rivivranno nella docufiction Io, un Giudice Popolare al Maxiprocesso, in onda domani sera in prime time. Diretta da Francesco Micciché e girata ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Io, unal- Donatella Finocchiaro Il grande processo che si tenne in Sicilia nella metà degli anni ‘80, e soprattutto le conseguenze che ebbe sulla storia moderna italiana, sono stati indagati e raccontati spesso dal piccolo schermo, che ha dedicato molte fiction ai suoi protagonisti principali, i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. C’è però un’altra voce che Rai 1 vuole far ascoltare, ed è quella dei giudici popolari che furono coinvolti nel processo; civili che per un anno e mezzo hanno seguito le udienze, sacrificando il privato per una causa più grande, e che adesso rivivranno nellaIo, unal, in ondasera in prime time. Diretta da Francesco Micciché e girata ...

damy85twit : RT @andrea_pecchia: La signora Francesca Vitale, ex insegnante e giudice popolare al primo Maxiprocesso contro la mafia: un'emozione sentir… - TeneraValse : RT @andrea_pecchia: La signora Francesca Vitale, ex insegnante e giudice popolare al primo Maxiprocesso contro la mafia: un'emozione sentir… - Robbetta : RT @andrea_pecchia: La signora Francesca Vitale, ex insegnante e giudice popolare al primo Maxiprocesso contro la mafia: un'emozione sentir… - FlorisFloris9 : RT @andrea_pecchia: La signora Francesca Vitale, ex insegnante e giudice popolare al primo Maxiprocesso contro la mafia: un'emozione sentir… - andrea_pecchia : La signora Francesca Vitale, ex insegnante e giudice popolare al primo Maxiprocesso contro la mafia: un'emozione se… -