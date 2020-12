“Incontriamoci a St Louis” | un classico natalizio che abbiamo dimenticato

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Benvenuti nella rubrica “Singin’ through the Holidays”, che dal 2 Dicembre al 6 Gennaio vi farà compagnia ogni Mercoledì alle 17,00 con un musical, per passare al meglio queste vacanze molto particolari. Questa rubrica vi farà fare un viaggio nel tempo, partendo dai classici degli anni quaranta fino ad arrivare ai musical rock del nuovo secolo. Siete pronti a cantare e ballare con noi con il film di oggi? Per aprire le danzesceltoa St.di Vincente Minnelli, film del 1944 con Judy Garland, Margaret O’ Brien, Lucille Bremer e Tom Drake. Questo è considerato uno dei film più importanti per la storia musical cinematografico, ed è presto diventato undi Natale. In Italia, tuttavia, non ha mai avuto grande successo anche a causa della distribuzione ...