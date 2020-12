In Svezia una donna è stata arrestata per aver rinchiuso il figlio in casa per 28 anni (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Una donna di 70 anni è stata arrestata a Haninge, cittadina a sud di Stoccolma, in Svezia, con l’accusa di aver tenuto il figlio chiuso in casa per 28 anni. Secondo quanto scrive il giornale svedese Expressen, l’uomo, che ha Leggi su ilpost (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Unadi 70arrea Haninge, cittadina a sud di Stoccolma, in, con l’accusa ditenuto ilchiuso inper 28. Secondo quanto scrive il giornale svedese Expressen, l’uomo, che ha

NicolaPorro : Pur di fare una predica, l’editorialista del “giornale unico del virus” s’inventa un calcolo sballato sui morti del… - thatgiga : In #Svezia una donna è stata arrestata per aver impedito al figlio di uscire di casa per 28 anni. Certo, anche lui,… - zaza_rosa : In Svezia una donna è stata arrestata per aver rinchiuso il figlio in casa per 28 anni - Il Post - A_TheCrow_ : RT @ilpost: In Svezia una donna è stata arrestata per aver rinchiuso il figlio in casa per 28 anni - JesusIs75629386 : RT @RadioRadioWeb: 'Se noi vediamo i dati di Svezia, Norvegia e Danimarca non c'è stata una seconda ondata nonostante non abbiano avuto tro… -