Governo, Dpcm Natale: linea durissima.No spostamenti tra comuni il 25-26/12 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Palazzo Chigi ha deciso di scrivere un decreto ad hoc, che andrà in Gazzetta Ufficiale insieme al Dpcm e servirà a 'coprire' dal punto di vista costituzionale la limitazione delle libertà personali. ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Palazzo Chigi ha deciso di scrivere un decreto ad hoc, che andrà in Gazzetta Ufficiale insieme ale servirà a 'coprire' dal punto di vista costituzionale la limitazione delle libertà personali. ...

Agenzia_Ansa : #Dpcm: ipotesi di validità del decreto almeno fino al 10 gennaio. Per l'esecutivo non ci sarà nessun allentamento d… - Tg1Raiofficial : #Governo al lavoro sul nuovo #Dpcm per le festività natalizie. Confermata la linea del rigore sugli spostamenti tra… - RegLombardia : #LNews @FontanaPres 'Oggi abbiamo avuto un incontro con il Governo, durante il quale l’Esecutivo ha dichiarato la v… - euronewsit : Covid-19: 'le regole di Natale' per gli italiani C'è grande attesa per il nuovo dpcm del governo-Conte. - edoventu97 : Con il prossimo #Dpcm il governo si appresta a fermare definitivamente, a distruggere, a debellare... l'economia it… -