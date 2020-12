Elliot Page | chi è l’attore transgender | prima si chiamava Ellen

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)ha fatto coming out per la seconda volta: èe si chiama, i fans lo accolgono con affetto.noto (fino a pochi giorni fa) con il nome diha fatto coming out per la seconda volta su Instagram ieri pomeriggio, dichiarando di esseree di aver cambiato L'articolo è apparsosul sito ViaggiNews.com