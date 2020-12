E’ morto di Covid l’ex presidente francese | Valéry Giscard d’Estaing

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Il più giovane, il più moderno, il più europeista:della Repubblicadal 1974 al 1981, scomparso all’età di 94 anni per complicazioni legate al, ha lasciato un segno indelebile nella storia della Quinta Repubblica e della costruzione europea.Per due volte, dalla sua proprietà nella regione della Loira, era stato trasportato negli ultimi mesi in ospedale per problemi di cuore. A Tours, il 17 novembre scorso, era stato ricoverato per un’insufficienza cardiaca, dopo essere stato curato all’ospedale parigino “Georges Pompidou” a più riprese negli ultimi anni per l’impianto di stent cardiaci.Nel 1974, a 48 anni, fu il più giovanedella Quinta repubblica. Scelse come primo ministro quel Jacques Chirac che ...