DL ristori quater | un miliardo in più per cultura e turismo

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il Decreto Leggeapprovato dal Consiglio dei Ministri rafforza con un ulterioredi euro le misure a sostegno dellae del, due dei settori più colpiti dall’emergenza sanitaria. In particolare il nuovo decreto introduce anche per il mese di dicembre l’indennità da 1.000 euro per i lavoratori stagionali dele degli stabilimenti termali e per artisti, maestranze e lavoratori intermittenti dello spettacolo. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : ristori quater

Il Resto del Carlino

Per i bonus, compreso quello per i lavoratori dello sport, vengono stanziati in totale 700 milioni. A prevederlo è il decreto Ristori quater, approvato il 29 novembre dal Consiglio dei Ministri, che ...Bonus Natale, 800 euro a dicembre per i lavoratori sportivi nel DL Ristori quater: come funziona. I 170 milioni di euro previsti dal Decreto Ristori quater per garantire il bonus Natale, un’indennità ...