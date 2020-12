Collassa il radiotelescopio di Arecibo | riscontrati danni pregressi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Durante la giornata di ieri, 1 dicembre e per l’esattezza alle 8 del mattino ora locale, si è verificato un accadimento che ha come protagonista ildiè una città del Porto Rico, importante e famosa in quanto vi fu costruito un osservatorio dotato di unla cui antenna a singola apertura ha un diametro di 305 metri. Tale strumento è stato utilizzato per effettuare ricerche in tre maxi aree ossia radioastronomia, fisica atmosferica e osservazione radar di oggetti del sistema solare. Purtroppo, è avvenuto il collasso della struttura centrale sospesa del telescopio: questa è crollata sul riflettore sottostante causandone la distruzione, oltre a distruggere anche una parte dei pilastri di supporto. Stiamo parlando di uno strumento da 900 tonnellate, perciò si può ...