Bollate | anziano in bicicletta investito da un’auto | è incosciente e senza documenti

Leggi su ilnotiziario

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Un uomo di circa 75 – 80 anni è statoquesta mattina amentre era in sella alla sua, ma non aveva addossoe al momento le forze dell’ordine non sanno chi sia. L’investimento è avvenuto all’inizio della nuova complanare che porta da Cascina del Sole a Paderno Dugnano. A investirlo td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.