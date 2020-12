Amici 20, il daytime di oggi 2 dicembre: Kika va in sfida (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il daytime di oggi 2 dicembre È andata in onda la puntata del daytime di Amici su Italia Uno come ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 19. Federica La Rocca, aka Kika ha scoperto di essere in sfida con una possibile concorrente: Giulia, scelta dall’insegnante Anna Pettinelli durante i casting. Leggi anche Amici 2020, Federica La Rocca legge una lettera speciale: ecco chi è Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@Amiciufficiale) LE SFIDE DI Amici 20 Nel mentre che gli studenti seguono le lezioni di canto o di ballo, i loro insegnanti sono impegnati a visionare altri casting e quindi nuovi concorrenti che potrebbero sostituire quelli attuali. ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) IldiÈ andata in onda la puntata deldisu Italia Uno come ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 19. Federica La Rocca, akaha scoperto di essere incon una possibile concorrente: Giulia, scelta dall’insegnante Anna Pettinelli durante i casting. Leggi anche2020, Federica La Rocca legge una lettera speciale: ecco chi è Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daOfficial (@ufficiale) LE SFIDE DI20 Nel mentre che gli studenti seguono le lezioni di canto o di ballo, i loro insegnanti sono impegnati a visionare altri casting e quindi nuovi concorrenti che potrebbero sostituire quelli attuali. ...

svnflowx : RT @aimesencore: Mi sono rotta il cazzo di aspettare il daytime di amici per vedere Sangio, Evandro e Samuele, per poi vedere tutti tranne… - aimesencore : Mi sono rotta il cazzo di aspettare il daytime di amici per vedere Sangio, Evandro e Samuele, per poi vedere tutti… - sarcasmenergy : #Amici20 mi sa che inizio a guardare i daytime di amici di nuovo soltanto per Evandro - tuttopuntotv : Amici 20, Daytime martedì 1 dicembre: decisione presa su Arianna #amici20 - CfanpageL : RT @AmiciUfficiale: L'esibizione di Sangiovanni, nuovi candidati davanti ai prof, le emozioni di Deddy, i consigli della prof Lorella Cucca… -