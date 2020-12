Addio a Henri Chenot | guru del detox nutrizionale

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)Founder ofUsava la metafora dell’alpinista che scala una parete. Prima si accerta della sua tenuta, poi si aggrappa alla roccia con una mano, assicura la presa, quindi procede con la seconda mano, si ferma e poi riparte, prima di abbandonare una posizione per intraprenderne una nuova. Se si fermasse troppo a lungo, rischierebbe di cadere. «Così è anche la vita. Per stare bene dobbiamo lasciare la presa, essere evolutivi, sempre perfettibili, con la consapevolezza che, quando arriveremo alla meta, potremo goderci un universo straordinario», diceva, fondatore dell’omonimo impero di Health Wellness Retreats e Medical Spas, oggi basato a Weggis, sulle rive del lago di Lucerna, in Svizzera. Una vita di successi Lui l’ha fatto, durante una vita piena di ...