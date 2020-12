Uccide il figlio | scaglia neonato di 11 mesi da un ponte e va al bar

(Di martedì 1 dicembre 2020) A 22 anni un giovane papàildi soli 11e va a fare colazione. Poi fornisce l’incredibile spiegazione alle autorità. Un uomoildi soli 11e poi se ne va tranquillamente al bar, come se niente fosse. La vicenda vede coinvolto un giovane di 22 anni, divenuto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

somerhaldeyes : RT @LaDemonologa: @alexa1163 Ivan il terribile che uccide suo figlio Ivan, di Repin. Non l'ho mai visto dal vivo purtroppo, ma mi incanta,… - Alexanderxxvii1 : Padova, marocchino uccide a coltellate la moglie incinta del 4º figlio il giorno del “no alla violenza sulle donne”: - zaza_rosa : 8 anni il figlio, il padre uccide la compagna giovanissima - RenatoBaruffi : - anthonypad : RT @nandupopusss: Ex-Ilva L'acciaio uccide ancora a Taranto, ancora una volta un bambino. Chi ha voluto tenere aperto il mostro è complice… -

Ultime Notizie dalla rete : Uccide figlio

Un bambino di 7 anni è coinvolto nelle indagini sull'omicidio di un 38enne pregiudicato di Manfredonia ucciso ieri sera a coltellate in circostanze poco chiare nelle campagne nel ...Il cucciolo – figlio della scrofa abbattuta il 16 ottobre scorso con altri sei piccoli in un altro parco del quartiere – è stato recuperato dai volontari e condotto in un luogo sicuro.