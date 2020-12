Traffico Roma del 01-12-2020 ore 08:00 (Di martedì 1 dicembre 2020) Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione studio Daniele guerrisi trafficate le principali vie consolari in direzione del centro città sul raccordo in carreggiata e accordi attratti dalla Prenestina al bivio per la Roma L’Aquila proseguendo sulla tratto Urbano proprio della Roma L’Aquila incolonnamenti da via Filippo Fiorentini fino al bivio per la tangenziale sulla diramazione di Roma Sud colonna metti a tratti a partire da Torrenova per le difficoltà di immissione sul raccordo incidente sulla Pontina all’altezza dello svincolo di via vaccareccia Ci troviamo tra Castel Romano Pomezia code a tratti a partire proprio da Pomezia Sud in direzione della capitale e sulla linea B della metropolitana proseguono i lavori per la sostituzione di scale mobili e ascensori oltre la fermata ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 dicembre 2020) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione studio Daniele guerrisi trafficate le principali vie consolari in direzione del centro città sul raccordo in carreggiata e accordi attratti dalla Prenestina al bivio per laL’Aquila proseguendo sulla tratto Urbano proprio dellaL’Aquila incolonnamenti da via Filippo Fiorentini fino al bivio per la tangenziale sulla diramazione diSud colonna metti a tratti a partire da Torrenova per le difficoltà di immissione sul raccordo incidente sulla Pontina all’altezza dello svincolo di via vaccareccia Ci troviamo tra Castelno Pomezia code a tratti a partire proprio da Pomezia Sud in direzione della capitale e sulla linea B della metropolitana proseguono i lavori per la sostituzione di scale mobili e ascensori oltre la fermata ...

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - E' in corso un blitz dei carabinieri del comando provinciale di Roma, nel Lazio, in Campania e in Veneto, che stanno ...

Reggio Emilia, fermi anche i diesel euro 4 per lo sforamento delle Pm10

Gli sforamenti delle concentrazioni delle pm10 registrati nei giorni scorsi infatti fanno entrare in vigore ulteriori limitazioni al traffico ... viale dei Trattati di Roma-via Filangeri-via ...

