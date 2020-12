Spostamenti tra regioni a Natale, Giuseppe Conte apre a ‘ricongiungimenti familiari’ (Di martedì 1 dicembre 2020) Oltre al nuovo Dpcm potrebbe arrivare un decreto ad hoc sulle misure anti Covid per le festività natalizie. Un’ipotesi già circolata e che il premier Giuseppe Conte, apprende l’Adnkronos, avrebbe rilanciato nelle riunione con i capigruppo di maggioranza: “Introdurremo delle regole ad hoc per le festività”, le parole del presidente del Consiglio. L’eventuale decreto legge dovrebbe essere incentrato, si riferisce, in particolare sul capitolo Spostamenti. Andando verso un “Natale in giallo”, ovvero con l’Italia tutta in fascia gialla, servirebbero regole ad hoc che vadano oltre quanto stabilito dal Dpcm. Spostamenti – Stop agli Spostamenti tra regioni gialle il 21 dicembre in vista di Natale. E’ lo scenario che è stato delineato nella riunione tra il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) Oltre al nuovo Dpcm potrebbe arrivare un decreto ad hoc sulle misure anti Covid per le festività natalizie. Un’ipotesi già circolata e che il premier, apprende l’Adnkronos, avrebbe rilanciato nelle riunione con i capigruppo di maggioranza: “Introdurremo delle regole ad hoc per le festività”, le parole del presidente del Consiglio. L’eventuale decreto legge dovrebbe essere incentrato, si riferisce, in particolare sul capitolo. Andando verso un “in giallo”, ovvero con l’Italia tutta in fascia gialla, servirebbero regole ad hoc che vadano oltre quanto stabilito dal Dpcm.– Stop aglitragialle il 21 dicembre in vista di. E’ lo scenario che è stato delineato nella riunione tra il ...

Tg1Raiofficial : #Governo al lavoro sul nuovo #Dpcm per le festività natalizie. Confermata la linea del rigore sugli spostamenti tra… - rtl1025 : ?? Il premier #Conte avrebbe aperto alla richiesta di una riflessione di alcuni capigruppo di prevedere per il Natal… - 2_crim : RT @GagliardoneS: Perché gli spostamenti tra regioni non si possono fare e le vacanze all'estero si? Levate la barra di comando a questi i… - Nico28381186 : RT @GagliardoneS: Perché gli spostamenti tra regioni non si possono fare e le vacanze all'estero si? Levate la barra di comando a questi i… - enrica_eri : RT @GagliardoneS: Perché gli spostamenti tra regioni non si possono fare e le vacanze all'estero si? Levate la barra di comando a questi i… -

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti tra Nuovo Dpcm Natale, spostamenti tra regioni e ricongiungimento tra genitori e figli: quando è possibile? Il Messaggero NUOVO DPCM: Coprifuoco alle 22 e ristoranti chiusi di sera anche a Natale e Capodanno

Le nuove restrizioni potrebbero durare dal 4 dicembre fino al 10 gennaio. Ma questo dipenderà da quanto saremo in grado di tenere sotto controllo i contagi durante le vacanze di Natale. C’è l’apertura ...

COVID-19, ORDINANZA DI SPIRLÌ: 8 COMUNI IN ZONA ROSSA, 4 IN ARANCIONE

Il nuovo provvedimento limita gli spostamenti e sospende l'attività scolastica nelle fasce più a rischio della regione. Il presidente: «Serve la collaborazione di tutti». Limitazioni agli spostamenti ...

Le nuove restrizioni potrebbero durare dal 4 dicembre fino al 10 gennaio. Ma questo dipenderà da quanto saremo in grado di tenere sotto controllo i contagi durante le vacanze di Natale. C’è l’apertura ...Il nuovo provvedimento limita gli spostamenti e sospende l'attività scolastica nelle fasce più a rischio della regione. Il presidente: «Serve la collaborazione di tutti». Limitazioni agli spostamenti ...