Scandalo a Bruxelles, la polizia interrompe un'orgia in un bar con 25 uomini: beccati diplomatici e un eurodeputato in fuga

Scoppia lo Scandalo a Bruxelles che rischia di travolgere anche il Parlamento europeo, dopo che la polizia è intervenuta in un bar del centro venerdì scorso e ha interrotto una festa tra almeno 25 uomini. Davanti agli occhi degli agenti si stava consumando una vera e propria orgia, con tanto di stupefacenti a disposizione dei partecipanti, tra cui c'erano diversi diplomatici e un eurodeputato, secondo quanto riporta il quotidiano belga Dh. Spericolata l'identificazione del parlamentare europeo, di cui ancora non si conosce il gruppo politico. L'uomo avrebbe tentato di scappare all'arrivo della polizia, ma una volta raggiunto ha invocato l'immunità parlamentare. Per tutti i partecipanti è scattata la multa, visto che anche in Belgio sono vietate le feste per la pandemia

