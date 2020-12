Risparmio | Intesa Sanpaolo | “Pandemia fa emergere preferenza per liquidità e iniziative dell’Europa”

Leggi su quifinanza

(Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) – Con la pandemia esplode ilprecauzionale. I depositi bancari crescono di 126 miliardi nei 12 mesi terminanti in settembre, nonostante una riduzione del PIL che dovrebbe essere valutata in circa 168 miliardi (122 dei quali già accertati nei primi nove mesi dell’anno). Uno scenario che vede la propensione alimpennarsi dall’11,8 al 20% del reddito. È quanto emerge dell’Indagine sule sulle scelte finanziarie degli italiani 2020 diche, in quest’anno particolare, abbraccia un arco temporale di analisi che si estende eccezionalmente dal gennaio 2019 fino all’autunno del 2020. Per il 3,1 per cento degli intervistati, pari a 600 mila famiglie, – rileva la ricerca – la crisi sanitaria ha prodotto una concreta difficoltà economica. Una famiglia su due ...