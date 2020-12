L’UEFA lancia un altro arbitro donna: esordio in Europa per l’ucraina Monzul (Di martedì 1 dicembre 2020) La quinta giornata della fase a gironi delle coppe europee resterà caratterizzata anche dalla presenza degli arbitri donna in campo. L’UEFA infatti ha deciso di lanciare due direttrici di gara all’esordio nelle rispettive competizioni: prima Stephanie Frappart in Champions League che arbitrerà Juve-Dinamo Kiev, poi Kateryna Monzul a cui invece è stata affidata Gent-Slovan Liberec. Monzul ha già diretto sfide importanti del calcio femminile, come la finale di Champions del 2014 e quella dei Mondiali del 2015. Il suo esordio in ambito maschile UEFA è stato in occasione della Nations League, quando ha diretto San Marino-Gibilterra due settimane fa. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 dicembre 2020) La quinta giornata della fase a gironi delle coppe europee resterà caratterizzata anche dalla presenza degli arbitriin campo.infatti ha deciso dire due direttrici di gara all’nelle rispettive competizioni: prima Stephanie Frappart in Champions League che arbitrerà Juve-Dinamo Kiev, poi Katerynaa cui invece è stata affidata Gent-Slovan Liberec.ha già diretto sfide importanti del calcio femminile, come la finale di Champions del 2014 e quella dei Mondiali del 2015. Il suoin ambito maschile UEFA è stato in occasione della Nations League, quando ha diretto San Marino-Gibilterra due settimane fa. L'articolo ilNapolista.

