Lazio | Lotito e Tare | il ricordo di Diaconale

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 1 dicembre 2020) La notte scorsa è venuto a mancare il portavoce ufficiale della, Arturo. Il giornalista aveva 75 anni e da tempo lottava contro una malattia inguaribile che lo scorso maggio lo aveva costretto ad un intervento alla testa. Il presidente del club biancoceleste Claudioe il direttore sportivo Iglihanno ricordatocon un messaggio commosso.ricorda l’amico ArturoClaudiocon un messaggio ha ricordato l’amico Arturoscomparso la notte scorsa. Il patron del club capitolino ha scritto: “Caro Arturo, ci hai, mi hai lasciato… Per lunghi anni ci siamo frequentati, prima come semplici amici, che si incontrano, e come tutti gli amici si parlava di tutto ciò che ci ...