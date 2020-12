L’ambulanza non arriva, neonata muore: “Mezz’ora per arrivare non è poi così tanto” (Di martedì 1 dicembre 2020) La mamma era positiva al Covid, la bambina nasce premauramente: era viva ma L’ambulanza ritarda e accade l’inverosimile. i genitori della piccola scomparsa«Capisco che a un papà sconvolto dal dolore mezz’ora di attesa sembri un tempo infinito – – ma bisogna considerare innanzitutto che 6-7 minuti passano per consentire agli operatori di vestirsi in maniera adeguata prima di entrare in contatto con una persona positiva…». Le parole del direttore del 118 Giuseppe Galano sembrano più una beffa che una rassicurazione. 31 minuti per arrivare a soccorrere una neonata prematura, sono un’eternità. In questo caso, pagata con la vita. La mamma, Maria Pappagallo. è positiva al Covid ma non stava male, solo che la sua piccola è nata prima del tempo, quando in casa c’erano lei e il marito, Mario Conson. I genitori hanno chiamato ... Leggi su chenews (Di martedì 1 dicembre 2020) La mamma era positiva al Covid, la bambina nasce premauramente: era viva maritarda e accade l’inverosimile. i genitori della piccola scomparsa«Capisco che a un papà sconvolto dal dolore mezz’ora di attesa sembri un tempo infinito – – ma bisogna considerare innanzitutto che 6-7 minuti passano per consentire agli operatori di vestirsi in maniera adeguata prima di entrare in contatto con una persona positiva…». Le parole del direttore del 118 Giuseppe Galano sembrano più una beffa che una rassicurazione. 31 minuti perre a soccorrere unaprematura, sono un’eternità. In questo caso, pagata con la vita. La mamma, Maria Pappagallo. è positiva al Covid ma non stava male, solo che la sua piccola è nata prima del tempo, quando in casa c’erano lei e il marito, Mario Conson. I genitori hanno chiamato ...

panda5214 : @EBustreo Temo la situazione sia abbastanza seria. Una mia amica , a casa con febbre alta per oltre 10 gg, è stata… - Giada18725883 : Ci hanno detto tenetelo sotto controllo, comprate un saturimetro e se peggiora richiamate l'ambulanza. Io di questa… - Giada18725883 : Il mio vicino oggi si è sentito male, ho chiamato l'ambulanza che ci ha messo 45 minuti ad arrivare, si erano persi… - Alien1it : @cagnuol Dicono non ci fosse nessuno sopra dopo avere fatto il giro della tangenziale di #Milano. E per aver insegu… - sociofra : @TrdDiary Infatti. Non è la prima volta che accade in ospedale, anche lo scorso lockdown, in quel caso accadde il c… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ambulanza non HTTP/1.1 Server Too Busy