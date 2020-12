L' addio di Mustier | vincitore e vinto nella battaglia di Unicredit e Mps

Leggi su panorama

(Di martedì 1 dicembre 2020) Non è piaciuto al mercato il passo indietro di Jean Pierre: il giorno dopo l'annuncio dell'uscita – per ora a scadenza di mandato, salvo ulteriori colpi di scena – dell'amministratore delegato il titolo dinon è riuscito a far prezzo in avvio di contrattazioni a Piazza Affari, per poi proseguire la giornata in forte calo. Segno che gli investitori non hanno apprezzato le modalità con cui si è consumato l'del manager francese, che nel tardo pomeriggio di lunedì 30 novembre, al termine di una riunione del cda dell'istituto, ha annunciato il ritiro dal suo ruolo ad aprile 2021, quando scadrà il suo mandato. Tuttavia, il tempo dei saluti potrebbe arrivare anche prima, se il presidente designato della banca, l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, e il consiglio di amministrazione riusciranno a trovare un ...