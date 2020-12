Governo a rischio e FI lacerata Mes, la riforma è un terremoto (Di martedì 1 dicembre 2020) La riforma del Mes mette a rischio il Governo e lacera Forza Italia. E' quanto sta accadendo attorno alla revisione del Meccanismo europeo di Stabilità approvato dall'Eurogruppo, quindi anche dal ministro dell'Economia del Pd Roberto Gualtieri. Prima Vito Crimi e poi Luigi Di Maio, quindi due sostenitori dell'alleanza con i Dem e non il riottoso Alessandro... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 1 dicembre 2020) Ladel Mes mette aile lacera Forza Italia. E' quanto sta accadendo attorno alla revisione del Meccanismo europeo di Stabilità approvato dall'Eurogruppo, quindi anche dal ministro dell'Economia del Pd Roberto Gualtieri. Prima Vito Crimi e poi Luigi Di Maio, quindi due sostenitori dell'alleanza con i Dem e non il riottoso Alessandro... Segui su affaritaliani.it

matteosalvinimi : ??????L’incapacità del governo nel negoziare con Bruxelles il tetto agli aiuti di Stato espone le imprese italiane al… - LegaSalvini : Da Bruxelles in arrivo una mazzata devastante per il credito e per le sorti delle piccole e medie imprese italiane,… - Affaritaliani : Governo a rischio e FI lacerata Mes, la riforma è un terremoto - Cirokusan : Voglio tutti i dati comunicati dalle Regioni al Governo per monitorare e classificare il rischio epidemico, in form… - folucar : RT @vi__enne: Aggiornamento #Rischio #coronavirus #1dicembre ATTENZIONE: queste non sono le mappe ufficiali del Governo, ma quelle ottenut… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo rischio HTTP/1.1 Server Too Busy