Gf Vip in onda a Capodanno? Signorini pronto a sostituire la Panicucci (Di martedì 1 dicembre 2020) Gf Vip in onda a Capodanno? Pare proprio che il reality di Canale Cinque sia in corsa per prendere il posto di Federica Panicucci l'ultima notte dell'anno. Alfonso Signorini (web)Manca ancora un pò di tempo alla messa in onda dei programmi consueti che vanno in onda l'ultima sera dell'anno e se per Rai Uno sono arrivate le conferme di Amadeus e dell'Anno che verrà, non si può dire la stessa cosa di Canale Cinque. Pare infatti che in consueto appuntamento con Federica Panicucci sia ancora in forse e voci di corridoio vogliono al suo posto proprio Alfonso Signorini con una puntata del suo Grande Fratello Vip che come detto si allungherà fino a Febbraio. Non ci sono conferme in merito, e chissà se qualche notizia verrà data questa sera ...

