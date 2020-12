GF Vip, “Così non è stimolante”: la concorrente vuole abbandonare la casa (Di mercoledì 2 dicembre 2020) , ecco di chi si tratta e cos’è successo nel dettaglio. Il Grande Fratello Vip è senza dubbio il programma del momento e il pubblico è sempre più coinvolto nelle dinamiche che si sono create nella casa. Tutti parlano dell”amicizia speciale’ tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, che ora sembra aver subito uno stop. Nella casa è arrivata Giulia Salemi, che ha attirato su di sé gli sguardi dell’ex tentatore, ma soprattutto ha avuto diversi scontri proprio con Elisabetta per alcune cose del passato che riguardano anche Flavio Briatore. Gli intrecci non mancano, insomma, e le dinamiche continuano ad aumentare, tanto che Mediaset ha deciso di allungare questa edizione fino a febbraio. Gf Vip, una concorrente vuole abbandonare: “Così non è ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) , ecco di chi si tratta e cos’è successo nel dettaglio. Il Grande Fratello Vip è senza dubbio il programma del momento e il pubblico è sempre più coinvolto nelle dinamiche che si sono create nella. Tutti parlano dell”amicizia speciale’ tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, che ora sembra aver subito uno stop. Nellaè arrivata Giulia Salemi, che ha attirato su di sé gli sguardi dell’ex tentatore, ma soprattutto ha avuto diversi scontri proprio con Elisabetta per alcune cose del passato che riguardano anche Flavio Briatore. Gli intrecci non mancano, insomma, e le dinamiche continuano ad aumentare, tanto che Mediaset ha deciso di allungare questa edizione fino a febbraio. Gf Vip, unanon è ...

stosullaluna : a quanto pare sono entrati dei bot nel sondaggio, che dire non pensavo che il mio sondaggio fosse così rilevante e da vip mi lusingate ?? - MauroCapozza : RT @velo_di_maia: #Brosio, il convertito sulla via di #Medjugorje, il bestemmiatore del Grande Fratello VIP, accusa la #Cei di avere abband… - roxy17835655 : @_g_thoughts_ finora a livello di gioco tommaso non ha mai mentito, giulia aveva paura di entrare e litigare con to… - principesso2 : @apota_l @InMonsterland Sì, sono quasi totalmente uniformate, così come questi vip e vippetti. Non riesci più a tro… - PienaSono : @GiSib04 No perché per voi i vip ormai sono solo quelli che hanno i mln di flwrs di Instagram ????? ragionando così… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip “Così Lancio di novità nel settore da parte di CSafe Global: visibilità delle spedizioni in tempo reale Fortune Italia