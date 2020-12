Covid | dentifricio e collutorio neutralizzano il virus | lo studio

(Di martedì 1 dicembre 2020) Alessandro Nunziati In questi mesi sul Coronae sugli strumenti per combattero, o rallentarlo, sono state prodotte informazioni tra le più disparate. L’ultima, arriva dai lavoratori della GABA Schweiz AG, con sede a Therwil, la società svizzera della multinazionale di beni di consumo Colgate-Palmolive, la stessa che produce dentifrici e colluttori, che segue una notizia della BBC Impronta Unika.

ilmetropolitan : #Scienziati scoprono che #dentifricio e #collutorio #neutralizzano il #virus che causa il #Covid19 - GloboChannel1 : Dentifricio e collutorio neutralizzano per oltre il 99% il virus che causa il Covid-19. Test eseguiti su - EURybor : RT @GiuseppeDrago76: Bastava un Listerin, un Buccotantum, un Elmex...tutto sto casino... - rdegiorgi53 : Ricerca – Scienziati scoprono che dentifricio neutralizza il Covid - marcocf69 : @ppdalmon Ora pare che al posto della mascherina sarebbe sufficiente l’utilizzo di colluttorio a neutralizzare il 9… -

