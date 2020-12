Bocconcini cioccolato e rum

Leggi su solodonna

(Di martedì 1 dicembre 2020) Come preparare i : Fondere a bagnomaria 160g die il burro insieme. Quando saranno ben sciolti aggiungere lo zucchero e mescolare. Unire i tuorli al composto e mescolare bene. Montare gli albumi con un pizzico di sale. Unire il composto, gli albumi e il rum e mescolare. Versare il composto in uno stampo a 180° per 25 minuti. Sfornare e lasciare raffreddare. Spezzettare ilrimasto in una casseruola; fondere a Articolo completo: dal blog SoloDonna