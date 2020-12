Biathlon, Dorothea Wierer continua a brillare. A Kontiolahti 2 si può puntare ancora in alto (Di martedì 1 dicembre 2020) Un fine settimana breve ma intenso, quello che a Kontiolahti ha riaperto le danze nel Biathlon con la prima tappa della Coppa del mondo 2020/2021. Tra i tanti i temi interessati a cui si è assistito però uno spicca su tutti per gli appassionati italiani. Dorothea Wierer è ancora la regina immortale che ci ha deliziato negli ultimi due inverni, regalando due sfere di cristallo generali e tre fantastici ori iridati individuali. Cosa è successo? Così come l’anno scorso la veterana azzurra ha aperto la stagione difendendo il pettorale giallo nella prima prova, sintomo dell’incredibile maturità agonistica che ormai Dorothea ha raggiunto e che le sta permettendo di migliorare costantemente in tutti gli aspetti più deboli del passato. Una 20km davvero encomiabile, quella disputata dalla ... Leggi su oasport (Di martedì 1 dicembre 2020) Un fine settimana breve ma intenso, quello che aha riaperto le danze nelcon la prima tappa della Coppa del mondo 2020/2021. Tra i tanti i temi interessati a cui si è assistito però uno spicca su tutti per gli appassionati italiani.la regina immortale che ci ha deliziato negli ultimi due inverni, regalando due sfere di cristallo generali e tre fantastici ori iridati individuali. Cosa è successo? Così come l’anno scorso la veterana azzurra ha aperto la stagione difendendo il pettorale giallo nella prima prova, sintomo dell’incredibile maturità agonistica che ormaiha raggiunto e che le sta permettendo di migliorare costantemente in tutti gli aspetti più deboli del passato. Una 20km davvero encomiabile, quella disputata dalla ...

Eurosport_IT : CHE PARTENZA DI DOROTHEA WIERER! ?????? Inizia con una bellissima vittoria la nuova stagione di Coppa del Mondo per l… - DominikFisch : RT @giomalago: Weekend di emozioni in Coppa del Mondo per l'#ItaliaTeam degli #sport invernali. Nel #biathlon risplende la stella di Doroth… - mamuam : RT @Eurosport_IT: Questa sera la settima puntata di #Poligono360! ?? Alle 20 LIVE sulla nostra pagina Facebook torna una super Dorothea #Wi… - mocarinrin4 : RT @Eurosport_IT: Questa sera la settima puntata di #Poligono360! ?? Alle 20 LIVE sulla nostra pagina Facebook torna una super Dorothea #Wi… - wonderDorofan : RT @Eurosport_IT: Questa sera la settima puntata di #Poligono360! ?? Alle 20 LIVE sulla nostra pagina Facebook torna una super Dorothea #Wi… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon Dorothea Dorothea Wierer-biathlon: vince a Kontiolahti la prima gara di Coppa del mondo Corriere della Sera Dorothea Wierer ha individuato il problema

Tutto sotto controllo per Dorothea Wierer. La campionessa del biathlon sa dove migliorare dopo una domenica che si è rivelata inferiore alle attese nella Sprint di Kontiolahti (Finlandia): si è ...

Tra sci e spari è sempre Doro La Wierer subito a segno nell’esordio in Finlandia

HELSINKI «Mi sono concentrata solo su quello che dovevo fare, mettermi a mio agio al tiro e non pensare agli obiettivi. Sono davvero molto felice della mia serie al poligono». Tra un pò di incredulità ...

Tutto sotto controllo per Dorothea Wierer. La campionessa del biathlon sa dove migliorare dopo una domenica che si è rivelata inferiore alle attese nella Sprint di Kontiolahti (Finlandia): si è ...HELSINKI «Mi sono concentrata solo su quello che dovevo fare, mettermi a mio agio al tiro e non pensare agli obiettivi. Sono davvero molto felice della mia serie al poligono». Tra un pò di incredulità ...