Auto a tutta velocità sulla folla | “Morti e feriti” | si teme un attacco

(Di martedì 1 dicembre 2020) Un’è piombata nell’area pedonale di Treviri, città tedesca del Land della Renania-Palatinato, puntandoche stava passeggiando. Secondo le prime informazioni, almeno due persone sono morte e ci sono 15 feriti. Tra questi ci sarebbero anche molti bambini, che nel primo pomeriggio erano appena usciti da scuola. La polizia locale ha comunicato sul suo account Twitter che il conducente dell’è stato fermato: (Continua..) si tratta di un 51enne, originario dell’area di Treviri-Saarburg. Non si conoscono ancora le ragioni del suo gesto. I media tedeschi riferiscono che l’, una Range Rover scura, è passata da Porta Nigra, si è diretta verso il principale mercato cittadino e poi in Fleischstrasse. (Continua..) Il sindaco di Trier Wolfram Leibe (Spd) ha parlato di ...

Un'auto ha investito diverse persone nella zona pedonale di Treviri in Germania, al confine con il Lussemburgo, nelle strade dello...