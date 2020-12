Aut aut di Salvini a FI sulla riforma del Mes Ma Berlusconi lo ' stoppa'

Leggi su agi

(Di martedì 1 dicembre 2020) AGI - Aut aut della Lega a Forza Italiadel Mes, subito 'to' dagli azzurri. A tracciare le condizioni dei leghisti è lo stesso Matteoche mette in chiaro le richieste cui gli alleati si devono attenere se vogliono continuare a fare parte della coalizione. Ladel regolamento del Mes "riesce a peggiorare un trattato già negativo perchè divide l'Europa in buoni e cattivi, serie A e serie B", sostiene il segretario leghista. "Ovviamente, per i signori di Bruxelles, gli italiani sono di serie B e dovrebbero pagare senza dire nulla per coprire i buchi di altri. Se ad aver bisogno fossimo noi dovremmo sottostare alle richieste della troika modello Grecia. Chiunque in Parlamento approverà questo oltraggio, danno per l'Italia e le generazioni future - scandisce -, si prende ...