Atalanta-Midtjylland diretta tv e streaming | dove vedere il match oggi

Atalanta-Midtjylland si gioca questa sera martedì 1 dicembre 2020 alle 21.00 per la sfida del girone di Champions League. Un risultato positivo porterebbe la Dea di Gian Piero Gasperini praticamente al turno successivo. Dopo l'impresa di Anfield si cerca, dunque, un altro successo di lusso in Coppa.Atalanta-Midtjylland, le probabili formazionicaption id="attachment 1053985" align="alignnone" width="508" Atalanta (getty images)/captionQualche dubbio di formazione per le due compagini. L'Atalanta dovrebbe schierarsi con Sportiello in porta a seguito del nuovo infortunio di Gollini. Poi Toloi, Romero e Djimsiti in difesa. Hateboer e Gosens sulle corsie esterne. De Roon e Freuler in mezzo. Gomez con Muriel e Zapata in avanti. Attenzione anche agli ospiti che dovrebbero schierarsi con ...

