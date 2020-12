Arriva la lotteria degli scontrini: come funziona e chi può partecipare? (Di martedì 1 dicembre 2020) Il Governo vuole incentivare le spese utilizzando il cashback, ovvero il pagamento con carte elettroniche senza l’utilizzo di contanti. Oltre a ciò a partire da oggi, 1 dicembre, vi è una nuova incentivazione, la lotteria degli scontrini. Ma di cosa si tratta esattamente? Scopriamolo nel dettaglio. lotteria degli scontrini Si tratta di una piattaforma online che permette di registrare gli scontrini d’acquisto e vale sia per gli acquisti elettronici che in contanti. Attraverso la registrazione i consumatori potranno partecipare a una lotteria annuale di un valore massimo di 5 milioni di euro che inizierà il 1° gennaio 2021. A partire da oggi ci si può registrare attraverso la piattaforma on line per ottenere il codice ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 1 dicembre 2020) Il Governo vuole incentivare le spese utilizzando il cashback, ovvero il pagamento con carte elettroniche senza l’utilizzo di contanti. Oltre a ciò a partire da oggi, 1 dicembre, vi è una nuova incentivazione, la. Ma di cosa si tratta esattamente? Scopriamolo nel dettaglio.Si tratta di una piattaforma online che permette di registrare glid’acquisto e vale sia per gli acquisti elettronici che in contanti. Attraverso la registrazione i consumatori potrannoa unaannuale di un valore massimo di 5 milioni di euro che inizierà il 1° gennaio 2021. A partire da oggi ci si può registrare attraverso la piattaforma on line per ottenere il codice ...

Agenzia_Ansa : Via alla lotteria degli scontrini, arriva il codice per giocare Estrazioni da gennaio pagando con le carte. Si vin… - infoiteconomia : Arriva la lotteria degli scontrini per chi paga con carte e bancomat alla cassa - Radio24_news : RT @2didenari: Perdere il lavoro e nel giro di poche ore scoprire di aver vinto alla lotteria. Una bella storia che arriva dal Brasile e co… - 2didenari : Perdere il lavoro e nel giro di poche ore scoprire di aver vinto alla lotteria. Una bella storia che arriva dal Bra… - anubidal : RT @atominobipbip: 1/Arriva la lotteria degli scontrini. Non avete pietà. Farneticate, annunci per nascondere solo che siete esseri immondi… -