Vi ricordate della cantante Tish, concorrente di Amici di Maria De Filippi nel corso della stagione 2018/2019? Capelli rosso fuoco e puntini neri sotto gli occhi erano i segni distintivi, ma oggi ha cambiato look. All'anagrafe Tijana Boric, la cantante si è fatta conoscere dal pubblico italiano con lo pseudonimo Tish, che l'ha resa celebre

tish_supporter : RT @HoldMyHant: Leggo sulla tl cose come 'mi ha ricordato Tish', 'sembra Tish' e cose del genere A parte che Tish é TISH e LE ALTRE SONO LE… - HoldMyHant : Leggo sulla tl cose come 'mi ha ricordato Tish', 'sembra Tish' e cose del genere A parte che Tish é TISH e LE ALTRE… - ivamio : #tishdots amici18 3 step - zorlandoteam : RT @DavideRTramonta: SET FIRE TO THE RAIN AD AMICI SOLO SE SEI TISH COMUNQUE #AMICI20 - ivamio : #tishdots amici18 step2 -

Amici, Tish si rimette in carreggiata con un nuovo look: eccola oggi

Ricordate Tish di Amici 18? La cantante serba ha cambiato completamente look lasciando di stucco i fan: eccola oggi.

Tish riparte da Gorizia, “Rido male” scala le classifiche

GORIZIA. L’universo dei talent show è costellato da meteore, prepotentemente entrati nell’elenco dei successivi stagionali ma che, altrettanto velocemente, scompaiono dai radar. Capita soprattutto se ...

