AIC, Calcagno: «Nuovo taglio stipendi? Slogan per riempire i giornali» (Di martedì 1 dicembre 2020) Umberto Calcagno ha parlato dell’ipotesi di un ulteriore taglio degli stipendi dei calciatori Umberto Calcagno, neo presidente dell’Assocalciatori, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato dell’ipotesi di un ulteriore taglio degli stipendi dei giocatori. «È uno specchietto per le allodole. Uno Slogan utile solo per riempire i giornali. Tutti i calciatori hanno fatto la loro parte durante il lockdown. Se non creiamo gli strumenti per una nuova sostenibilità del sistema, tutto quello che faremo porterà benefici di basso respiro». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Umbertoha parlato dell’ipotesi di un ulterioredeglidei calciatori Umberto, neo presidente dell’Assocalciatori, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato dell’ipotesi di un ulterioredeglidei giocatori. «È uno specchietto per le allodole. Unoutile solo per. Tutti i calciatori hanno fatto la loro parte durante il lockdown. Se non creiamo gli strumenti per una nuova sostenibilità del sistema, tutto quello che faremo porterà benefici di basso respiro». Leggi su Calcionews24.com

romeoagresti : ?? Ufficiale: Umberto #Calcagno eletto presidente AIC. Sara #Gama prima donna vice presidente. - ValerioL93 : RT @krudotw: Nel giorno in cui Lotito ha saldato gli stipendi si ritrova due “sindacalisti” in casa: Acerbi e Parolo eletti nel consiglio d… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 AIC, Calcagno: “Nuovi tagli degli stipendi dei giocatori? Uno specchiet… - flamanc24 : RT @krudotw: Nel giorno in cui Lotito ha saldato gli stipendi si ritrova due “sindacalisti” in casa: Acerbi e Parolo eletti nel consiglio d… - infoitsport : AIC, Umberto Calcagno eletto nuovo presidente: il comunicato -

Ultime Notizie dalla rete : AIC Calcagno HTTP/1.1 Server Too Busy