Vite in fuga, la quarta puntata (Di lunedì 30 novembre 2020) Il 30 novembre 2020, alle 21:25 su Raiuno, va in onda la quarta puntata di Vite in fuga, la fiction diretta da Luca Ribuoli con protagonisti Claudio Gioè ed Anna Valle nei panni di una coppia che, con i figli, devono cambiare identità per sfuggire a chi sta cercando di rovinare la loro vita. Il cast della serie, oltre a Gioè ed alla Valle, include anche Tobias De Angelis (Alessio), Teclia Insolia (Ilaria), Barbora Bobulova (Agnese), Giorgio Colangeli (Cosimo), Pierpaolo Spollon (Agente Polito), Marco Cocci (Riccardo) ed Ugo Pagliai. Episodio 7: "Giugno" Casiraghi procura a Claudio un nuovo lavoro, come guardia giurata per un'azienda di portavalori. I coniugi Caruana hanno trovato un nuovo equilibrio: si illudono che sia possibile chiudere col passato, ma una lettera ricattatoria arriva a rompere quella serenità.

