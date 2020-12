Scuola | Rampelli | ‘Conte | Azzolina e De Micheli commissariati da prefetti’

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Dopo 10 mesi di annunci e giravolte sullada parte del premier e dei suoi ministri, sulla possibile apertura a dicembre o il 7 gennaio prossimo il governo ‘decide di non decidere’. Dalle indiscrezioni delle ultime ore sembrerebbe che la scelta di garantire il rientro in classe – orario compreso – di milioni di studenti spetterà ai prefetti, che riuniranno sindaci, presidi e rappresentanti delle aziende del trasporto pubblico locale”. E’ quanto dichiara in una nota Fabio, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.