Scontro aereo con David Luiz: frattura cranica per Raul Jimenez

Sono stati minuti di paura, quelli vissuti all'Emirates Stadium ieri sera, quando su un calcio d'angolo si scontrati con la testa David Luiz e Raul Jimenez. Ad avere la peggio è stato l'attaccante del Wolverhampton che ha perso i sensi dopo l'impatto durissimo ed è rimasto a terra senza dare segni di vita. L'attaccante è stato operato nella notte per una frattura cranica, come comunicato dal club. Raul Jimenez ha riportato una frattura cranica durante la sfida con l'Arsenal. È stato operato in un ospedale di Londra e ora sta bene a riposo. Resterà ancora qualche giorno sotto osservazione. Il club ringrazia lo staff medico dell'Arsenal, i paramedici del servizio sanitario nazionale, l'ospedale e i chirurghi.

