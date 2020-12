Rimini | abusi sessuali su due cugine di 12 anni | arrestato 23enne “Una è rimasta incinta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 novembre 2020) Abusava sistematicamente della cugina di 12, approfittando di più momenti in cui si era ritrovato da solo ad accudire la bambina, quando i genitori erano costretti ad assentarsi per lavoro. Si tratta di undi origini peruviane, residente a, fermato dai carabinieri con l’accusa di atticon minori e violenza sessuale aggravata. L’inchiesta ha preso avvio lo scorso 4 novembre, quando la coppia di genitori ha scoperto che la figlia minorenne eraincinta, già all’ottavo mese di gravidanza. L’uomo è anche accusato di aver ripetutamente tentato di violentare un’altra 12enne, cugina della prima vittima. Insospettiti da un anomalo rigonfiamento dell’addome, la coppia aveva portato la ragazzina dal pediatra, che aveva raccomandato una visita specialistica in ospedale. Al ...