Per l'Economia Biden sceglie l'esperienza, con un occhio di riguardo alla diversità (Di lunedì 30 novembre 2020) “diversità, esperienza, talento”. Le nomine di queste ore del presidente eletto Joe Biden, dalla comunicazione all’Economia, seguono questo triplice filone, dopo le critiche espresse da alcune voci a sinistra del partito per la poca rappresentanza riservata alle minoranze etniche nel primo round di nomi della nuova amministrazione. Ai malumori dell’ala progressista Biden ha risposto cercando di collezionare una serie di “prime volte”, pescando una collezione di nomi autorevoli con particolare attenzione alle donne e alla diversità etnica. Accanto alle 7 donne scelte per comunicare la nuova Casa Bianca, nelle prossime ore il presidente eletto dovrebbe sciogliere la riserva su alcuni dei suoi più alti consiglieri economici. Il gruppo comprende ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 30 novembre 2020) “, talento”. Le nomine di queste ore del presidente eletto Joe, dcomunicazione all’, seguono questo triplice filone, dopo le critiche espresse da alcune voci a sinistra del partito per la poca rappresentanza riservata alle minoranze etniche nel primo round di nomi della nuova amministrazione. Ai malumori dell’ala progressistaha risposto cercando di collezionare una serie di “prime volte”, pescando una collezione di nomi autorevoli con particolare attenzione alle donne eetnica. Accanto alle 7 donne scelte per comunicare la nuova Casa Bianca, nelle prossime ore il presidente eletto dovrebbe sciogliere la riserva su alcuni dei suoi più alti consiglieri economici. Il gruppo comprende ...

LegaSalvini : ?????? BORGHI: CHE COS'È LA RIFORMA DEL MES E PERCHÉ, SE APPROVATA, SAREBBE DEVASTANTE PER L'ITALIA Domani, lunedì 3… - Piu_Europa : “Stiamo prendendo in prestito denaro dalle generazioni future. Queste risorse dovrebbero essere quindi investite pe… - borghi_claudio : @sebdelpio MA SVEGLIA!!! Bill Gates ha 120 miliardi e per voi è plausibile che a PALMI ci sia il signor ROBERTO REC… - ItaloLeone6 : #ReteUnica il #Governo si affanna per sopprimere la concorrenza di #Enel e consegnare il monopolio ai francesi di… - SoniaLaVera : RT @GioSallusti: Renato #Brunetta, già 5ª fila del craxismo, Nobel per l’Economia mancato (a suo dire), candidato trombato (2 volte) a sind… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Economia HTTP/1.1 Server Too Busy