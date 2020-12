Ogni Mattina e Uno Mattina cambiano volto: conduttori “connessi” da casa per le dirette (Di lunedì 30 novembre 2020) Uno Mattina senza Monica Giandotti in studio. Ogni Mattina senza Adriana Volpe e Alessio Viola. E’ una tv che un anno fa mai avremmo immaginato quella che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi mesi. Forse oggi, dopo tutto quello che è successo da marzo in poi, non ci facciamo neppure tanto caso. Ma intorno a noi tutto continua a muoversi e le soluzioni vanno cercate anche per chi deve mandare avanti una trasmissione. E’ successo per Carlo Conti e Gerry Scotti ad esempio, e oggi succede per ben tre conduttori del mattino. Ogni Mattina e Uno Mattina sono andati in onda oggi in modo alquanto particolare. Tutto a causa del covid 19 ovviamente. Adriana Volpe e Alessio Viola, entrati in contatto fino a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 30 novembre 2020) Unosenza Monica Giandotti in studio.senza Adriana Volpe e Alessio Viola. E’ una tv che un anno fa mai avremmo immaginato quella che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi mesi. Forse oggi, dopo tutto quello che è successo da marzo in poi, non ci facciamo neppure tanto caso. Ma intorno a noi tutto continua a muoversi e le soluzioni vanno cercate anche per chi deve mandare avanti una trasmissione. E’ successo per Carlo Conti e Gerry Scotti ad esempio, e oggi succede per ben tredel mattino.e Unosono andati in onda oggi in modo alquanto particolare. Tutto a causa del covid 19 ovviamente. Adriana Volpe e Alessio Viola, entrati in contatto fino a ...

ZZiliani : Se siete d'accordo, ogni lunedì mattina manderemo, a cominciare da oggi, un pro memoria alla beneamata (si fa per d… - poliziadistato : A Terni il servizio delle Volanti inizia ogni mattina con il saluto al personale dell’ospedale. In sostegno del lav… - clowndimerda : Lexa sarebbe fiera delle nostre tl ogni mattina ???? #The100 - flowybot : buongiorno, ogni mattina devo entrare in quest’app e trovare nuove foto I hate it here - haroldluvloueh : io ogni mattina alle mie amiche di uni 10 minuti dopo che è iniziata la lezione: -