Napoli, al via test rapidi dei medici di famiglia in drive-in e tensostrutture (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – test rapidi nei drive-in e tensostrutture della Protezione Civile da parte dei medici di famiglia. Parte questo fine settimana la campagna per lo screening della popolazione dopo che la Regione, a seguito dell’intesa siglata a livello nazionale, ha firmato un accordo con i medici di medicina generale, di continuità assistenziale, del 118 ed i medici in formazione per la medicina generale. I luoghi scelti sono: ad ovest l’area contigua all’ex Palazzetto dello sport Mario Argento a Fuorigrotta, per i distretti 24, 25, 26 e 27; a nord nella zona adiacente la stazione metro di Chiaiano per i distretti 28, 29 e 30 e ad est l’aerea dell’ex mercato ortofrutticolo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutinei-in edella Protezione Civile da parte deidi. Parte questo fine settimana la campagna per lo screening della popolazione dopo che la Regione, a seguito dell’intesa siglata a livello nazionale, ha firmato un accordo con idina generale, di continuità assistenziale, del 118 ed iin formazione per lana generale. I luoghi scelti sono: ad ovest l’area contigua all’ex Palazzetto dello sport Mario Argento a Fuorigrotta, per i distretti 24, 25, 26 e 27; a nord nella zona adiacente la stazione metro di Chiaiano per i distretti 28, 29 e 30 e ad est l’aerea dell’ex mercato ortofrutticolo ...

RaiSport : ?? Bruno #Conti ha omaggiato #DiegoArmandoMaradona a #Napoli Il dirigente giallorosso ha fatto visita in via De De… - fanpage : #NapoliRoma, emozionante omaggio a #Maradona prima del fischio d'inizio - omaakatugba : Ai miei amici del Napoli, vi mando le mie più sentite condoglianze per la scomparsa del più grande giocatore mai gi… - luigi36421166 : La Favola più bella - Napoli campione d'Italia 1986-87 - versione integrale - astralmobilita : [AGG]???? #FL6 #Roma #Napoli via #Cassino circolazione rallentata per controllo tecnico all'altezza di #Valmontone… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli via Covid a Napoli, al via i tamponi rapidi dai medici di famiglia: prelievi nei drive-in Il Mattino Napoli show nel nome di Diego, Milan in fuga anche senza Ibra

Ma non parlarne è impossibile: lui ritorna sempre, come si è visto al San Paolo dove Il Napoli, in maglia albi celeste come l'Argentina, forse sotto l'effetto di un'altra magia di Maradona, annichilis ...

Blitz a Napoli, chiusa sala scommesse aperta nonostante il coprifuoco e la Zona Rossa

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale hanno effettuato un controllo in via Lazio dove hanno ...

Ma non parlarne è impossibile: lui ritorna sempre, come si è visto al San Paolo dove Il Napoli, in maglia albi celeste come l'Argentina, forse sotto l'effetto di un'altra magia di Maradona, annichilis ...Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale hanno effettuato un controllo in via Lazio dove hanno ...