Mes | Battelli | ‘tassello ingranaggio più ampio | obiettivo Recovery subito’ 2

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 30 novembre 2020) (Adnkronos) – (Adnkronos Salute) – “L’Ue, anche grazie all’Italia che ha sempre sostenuto strumenti finanziari come gli eurobond, è arrivata a posizioni inimmaginabili solo pochi mesi fa – prosegue– e i passi in avanti compiuti recentemente pesano sulla bilancia molto più dell’accettazione della riforma del Mes. Credo dunque che l’Italia debba continuare a pretendere che Qfp epartano a prescindere dal veto di alcuni Stati membri. Poi, per quanto mi riguarda, la vera sfida sarà la revisione del Patto si stabilità e crescita”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.