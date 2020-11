Maradona morto, il fratello Hugo in lacrime a Live Non è la D’Urso: “Non meritava di essere lasciato solo” (Di lunedì 30 novembre 2020) “Se è vero quello che stanno dicendo i giornali mi fa male il doppio, perché non meritava di essere lasciato solo. Non so di preciso cosa sia successo, ma mi auguro che non sia stata trascurata la vita di mio fratello“. Così ha detto tra le lacrime Hugo Maradona, il fratello del “Pibe de Oro” scomparso lo scorso 25 novembre a 60 anni per un arresto cardiocircolatori. L’uomo è stato ospite in collegamento dall’Argentina dell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso per parlare proprio della morte del fuoriclasse argentino, che in questi giorni ha suscitato grande commozione e non poche polemiche per le circostanze in cui è avvenuta: proprio ieri è arrivata la notizia che il medico personale di Maradona è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) “Se è vero quello che stanno dicendo i giornali mi fa male il doppio, perché nondisolo. Non so di preciso cosa sia successo, ma mi auguro che non sia stata trascurata la vita di mio“. Così ha detto tra le, ildel “Pibe de Oro” scomparso lo scorso 25 novembre a 60 anni per un arresto cardiocircolatori. L’uomo è stato ospite in collegamento dall’Argentina dell’ultima puntata diNon è laper parlare proprio della morte del fuoriclasse argentino, che in questi giorni ha suscitato grande commozione e non poche polemiche per le circostanze in cui è avvenuta: proprio ieri è arrivata la notizia che il medico personale diè ...

