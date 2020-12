L’idolatria dei due mondi (Di martedì 1 dicembre 2020) Sembrava una scena vista mille volte, quella dell’ultimo viaggio di Diego verso il cimitero. Una costellazione di luci delle moto della polizia, le auto bianche del servizio funebre, e centinaia di scooteroni, motociclette e motorini, un fiume di gente, anche in auto, a scortare il feretro sull’autostrada. Persone schierate sui ponti, sui muri e lungo la strada, si sentivano urla e cori d’incitamento, clacson a distesa. C’erano bandiere e striscioni, moltitudini affacciate sui cavalcavia che scattavano fotografie, alcuni applaudivano, altri … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 1 dicembre 2020) Sembrava una scena vista mille volte, quella dell’ultimo viaggio di Diego verso il cimitero. Una costellazione di luci delle moto della polizia, le auto bianche del servizio funebre, e centinaia di scooteroni, motociclette e motorini, un fiume di gente, anche in auto, a scortare il feretro sull’autostrada. Persone schierate sui ponti, sui muri e lungo la strada, si sentivano urla e cori d’incitamento, clacson a distesa. C’erano bandiere e striscioni, moltitudini affacciate sui cavalcavia che scattavano fotografie, alcuni applaudivano, altri … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

unicorninmarx : Lo dico? I fan dei BTS rievocano in me il fastidio che mi provocavano le 'belieber' nel 2010/11. Capisco l'essere f… - eppiripi : @___marika_____ È peccato. Ma anche l'idolatria delle statue dei santi... Ma figurati se si fanno due domande. (Io, Atea) - bon1z : @wzgore appunto. l’idolatria moderna ha finalmente (alla fine) vinto sulla vecchia religione dei nostri avi - LeonebonCettina : @DavidPuente io non so se facesse uso di sostanze prima di arrivare a Napoli, purtroppo è vero che l'idolatria dei… - Rutherford_ice : “Considerata in sé stessa, l’idolatria è il più grande dei peccati mortali”. #BuongiornoATutti #Maradona #gfvip #InterRealMadrid #25novembre -

