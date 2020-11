La Buona Destra di Giovanni Romano: “Serve un partito di destra differente” (Di lunedì 30 novembre 2020) di Erika Noschese “In Italia c’è bisogno di un partito di destra che sia differente da quelli attuali”. Parla così Giovanni Romano, promotore con Menita Manzi, del comitato Buona destra che ha già avuto consensi a Salerno, nella Valle dell’Irno, Torre Annunziata, Cava de’ Tirreni, Sarno e Scafati e altri saranno costituiti, a breve, su tutto il territorio regionale. Un sodalizio nato dalla condivisione dei 20 punti del Programma elaborato da Filippo Rossi, fondatore del movimento politico nazionale. Al momento, Buona destra non sarà presente alle prossime elezioni amministrative ma, ha spiegato Romano, le persone che hanno aderito sono libere di potersi candidare all’interno degli ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 30 novembre 2020) di Erika Noschese “In Italia c’è bisogno di undiche sia differente da quelli attuali”. Parla così, promotore con Menita Manzi, del comitatoche ha già avuto consensi a Salerno, nella Valle dell’Irno, Torre Annunziata, Cava de’ Tirreni, Sarno e Scafati e altri saranno costituiti, a breve, su tutto il territorio regionale. Un sodalizio nato dalla condivisione dei 20 punti del Programma elaborato da Filippo Rossi, fondatore del movimento politico nazionale. Al momento,non sarà presente alle prossime elezioni amministrative ma, ha spiegato, le persone che hanno aderito sono libere di potersi candidare all’interno degli ...

berlusconi : La vittoria del centro-destra alle elezioni amministrative dipende in buona parte dal risultato di Forza Italia. La… - Augusto47412474 : RT @PetrazzuoloF: Solo in un mondo alla rovescia ci si indigna all'idea di una #patrimoniale. Ma d'altronde la destra è l'opposto della buo… - SilvioNardiello : @matteosalvinimi Piantala con con questa commedia. Il senatore Morra avrà pure usato parole pesanti, ma ogni scusa… - cenga_lavdrim : RT @berlusconi: La vittoria del centro-destra alle elezioni amministrative dipende in buona parte dal risultato di Forza Italia. La nostra… - wesmileoutside : Nessuno: La mia mano destra dopo aver tenuto per una buona mezz'ora la tazza col tea bollente dentro: I sEE REEEEEED- -

Ultime Notizie dalla rete : Buona Destra Buona Destra, costituiti i primi comitati. Ci sarà una lista alle amministrative di Latina Il Messaggero Calcio Serie A: Bologna vs Crotone 1-0

. Il Crotone esce battuto dal dall’Ara e resta fermo a 2 punti in classifica. La Redazione Crotone, lunedì 30 Novembre 2020. BOLOGNA: Sko ...

Contrordine cameratiLa destra tedesca rinuncia al radicalismo, Salvini non ha capito che la pacchia è finita

La cosa buffa è che i rigidi tedeschi dell’Afd abbiano colto questo tema “estetico” assai prima degli italiani: una buona parte del discorso di Meuthen ... sarà uno dei grandi temi del 2021 per le ...

. Il Crotone esce battuto dal dall’Ara e resta fermo a 2 punti in classifica. La Redazione Crotone, lunedì 30 Novembre 2020. BOLOGNA: Sko ...La cosa buffa è che i rigidi tedeschi dell’Afd abbiano colto questo tema “estetico” assai prima degli italiani: una buona parte del discorso di Meuthen ... sarà uno dei grandi temi del 2021 per le ...