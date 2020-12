Iran | Mosca | omicidio scienziato nucleare favorisce conflitto nella regione

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 novembre 2020), 30 nov. (Adnkronos) - "Siamo molto preoccupati per la natura provocatoria di questo attacco terroristico, che mira chiaramente a destabilizzare la situazione e a favorire il". Lo ha dichiarato in una nota il ministero degli Esteri russo, condannando "con fermezza" l'delloiano, Mohsen Fakhrizadeh. "Chiunque sia dietro l'o cerchi di usarlo per promuovere i propri interessi politici, dovrebbe essere chiamato a risponderne", ha aggiunto il ministero degli Esteri russo, esortando tutte le parti ad astenersi da qualsiasi passo che possa portare a un'escalation regionale.