(Di lunedì 30 novembre 2020) 'Nessun assassinio resterà senza risposta da parte dell''. Lo ha detto il ministro della Difesa della Repubblica islamica, Amir Hatami, in un discorso funebre per lodel programma ...

MediasetTgcom24 : Iran, ai funerali dello scienziato ucciso Teheran giura vendetta #iran - tiz_ciavardini : In #iran si stanno celebrando i funerali dello scienziato ##MohsenFakhrizadeh - iconanews : Iran: funerali scienziato ucciso, 'lo vendicheremo' - transnazionale : Iran: lunedì i funerali dello scienziato nucleare ucciso #spaziotransnazionale informa - GiulioTerzi : Iran: lunedì i funerali dello scienziato nucleare ucciso -

Ultime Notizie dalla rete : Iran funerali

ANSA Nuova Europa

(ANSA) - TEHERAN, 30 NOV - "Come soldato, prometto che nessun assassinio o stupido atto resterà senza risposta da parte dell'Iran". Lo ha detto il ministro della Difesa della Repubblica islamica, Amir ..."Nessun assassinio resterà senza risposta da parte dell'Iran". Lo ha detto il ministro della Difesa della Repubblica islamica, Amir Hatami, in un discorso funebre per lo scienziato del programma ...