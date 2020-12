Il calendario del lockdown delle suore di clausura di Città di Castello (Di lunedì 30 novembre 2020) AGI - clausura e Covid a confronto in dodici scatti, corredati di didascalie, per raccontare le storie di vita quotidiana tramandate da oltre cinque secoli. È l'idea delle sorelle del Monastero di clausura di Santa Veronica Giuliani di Città di Castello, fondato nel 1623, che hanno deciso di aprire le porte della loro 'casa', per realizzare un calendario, i cui proventi andranno a contribuire al riscaldamento dell'antica struttura durante i mesi invernali. Dodici scatti, uno per ogni mese dell'anno, nel quale è possibile cogliere l'essenza del quotidiano, il ripetersi delle "piccole cose": dai gesti di carità, al ringraziamento. Immagini inedite, storiche, mai immortalate prima dall'obiettivo di un macchina fotografica che ci propongono e ci riportano al tempo di ... Leggi su agi (Di lunedì 30 novembre 2020) AGI -e Covid a confronto in dodici scatti, corredati di didascalie, per raccontare le storie di vita quotidiana tramandate da oltre cinque secoli. È l'ideasorelle del Monastero didi Santa Veronica Giuliani didi, fondato nel 1623, che hanno deciso di aprire le porte della loro 'casa', per realizzare un, i cui proventi andranno a contribuire al riscaldamento dell'antica struttura durante i mesi invernali. Dodici scatti, uno per ogni mese dell'anno, nel quale è possibile cogliere l'essenza del quotidiano, il ripetersi"piccole cose": dai gesti di carità, al ringraziamento. Immagini inedite, storiche, mai immortalate prima dall'obiettivo di un macchina fotografica che ci propongono e ci riportano al tempo di ...

