I primi passi fuori da casa e la giusta prudenza

(Di lunedì 30 novembre 2020) Bergamo ha messoil naso, con giudizio. Il primo giorno di «zona arancione» non è stato una sorta di «liberi tutti», proprio come aveva auspicato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Gente in giro, certo, e meno male. Perché questo cambio di colore non può che comportare anche un cambio nella vita di tutti i giorni: ora, per uscire - entro i confini del proprio comune - non serve più il giustificato motivo e il modulino precompilato. Si può uscire anche solo per la voglia di due. La prima domenica è andata così. Gente, certo. Ma tutto sommato, e al netto di qualche irriducibile della mascherina indossata in modalità naif, Bergamo continua a comportarsi con senso di responsabilità. Ora sarà fondamentale proseguire così, perché la pandemia è tutt’altro che sconfitta, lo sappiamo.