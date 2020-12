Guendalina Tavassi disperata per i video rubati a Live Non è la D’Urso (Di lunedì 30 novembre 2020) Guendalina Tavassi, ex protagonista del Grande Fratello di qualche anno fa e oggi opinionista e influencer sui social, ha confessato alcuni giorni fa di essere rimasta vittima degli hacker che le avrebbero rubato dei video privati con il marito. La verità di Guendalina a Live Non è la D’Urso Guendalina Tavassi, a Live Non è la D’Urso, ha raccontato la sua disperazione sottolineando che si trova in un momento molto delicato dopo i fatti che le sono accaduti, anche perchè i video ormai girano anche sui siti stranieri e la Polizia Postale, a cui si era rivolta, non ha potuto fare nulla: Mi è crollato il mondo addosso, ho pensato le cose più brutte. La mia vita è finita, è come se fossi morta. Non sto più ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 30 novembre 2020), ex protagonista del Grande Fratello di qualche anno fa e oggi opinionista e influencer sui social, ha confessato alcuni giorni fa di essere rimasta vittima degli hacker che le avrebbero rubato deiprivati con il marito. La verità diNon è la, aNon è la, ha raccontato la sua disperazione sottolineando che si trova in un momento molto delicato dopo i fatti che le sono accaduti, anche perchè iormai girano anche sui siti stranieri e la Polizia Postale, a cui si era rivolta, non ha potuto fare nulla: Mi è crollato il mondo addosso, ho pensato le cose più brutte. La mia vita è finita, è come se fossi morta. Non sto più ...

