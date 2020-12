Giuseppe Cruciani | Ci chiedono altri sacrifici? La fiducia in Conte è finita

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 30 novembre 2020) Francesca Galicial Festival del giornalismoattacca il governo e le sue decisioni nella gestione dell'emergenza coronavirus, dai ristori che non arrivano alla confusione nella comunicazione Che Natale sarà? È la domanda che si pongono in tanti in queste ore. La settimana appena iniziata è quella del nuovo Dpcm che dovrà essere varato entro il prossimo 3 dicembre e dovrebbe avere valenza per tutte le feste, Natale e capodanno inclusi. Sul tema, La Verità ha intervistato, che come sempre ha parlato fuori dai denti per dare la sua opinione in merito all'operato del governo nella gestione dell'emergenza passata, presente e futura. Si preannunciano feste con forti restrizioni, nonostante si inizi a vedere un ...