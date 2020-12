GF Vip | De Blanck sulla Salemi | “A lei interessava Briatore | ma non se la filava”

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 1 dicembre 2020) Deè intervenuta sul confronto tra la Gregoraci e la, dichiarando che la persiana avrebbe nutrito un interesse perNella puntata di oggi lunedì 30 novembre del GF Vip 5, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, ne sono accadute delle belle. Durante la serata, Giuliae Elisabetta Gregoraci hanno avuto un acceso confronto per chiarire alcuni aspetti della loro rivalità, che sarebbe nata in passato. La Gregoraci a quanto pare nutrirebbe una forte gelosia per l’influencer per il fatto che abbia stretto un rapporto d’amicizia con l’ex marito Flavioin una vacanza. Nonostante le reazioni di Elisabetta, laabbia più volte dichiarato di non esserci stato mai nulla con l’imprenditore. “Non è successo niente, diciamo che ...